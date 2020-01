Schwimmen wie eine Meerjungfrau

Eppelheim.Die Stadtwerke Heidelberg bieten im Gisela-Mierke-Bad Kurse zum Meerjungfrauenschwimmen für Kinder ab sieben Jahren sowie für Erwachsene am Samstag, 25. Januar, an – in Kooperation mit „Misas Delfinchenschule“. Die Teilnehmer lernen so den Umgang mit der Monoflosse. Die Kursleiterin Marica Schwarz, ausgebildete Trainerin und Rettungsschwimmerin, passt das Level den Teilnehmern an. Die Kurse beginnen jeweils um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr.

Die Anmeldung ist, bis zwei Tage vor Kursbeginn, über www.delfinchenschule.de/kurse möglich. Eine Schwimmflosse kann mitgebracht oder bei Nennung der Schuhgröße vor Ort geliehen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020