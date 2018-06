Anzeige

Eppelheim.„Wie herrlich grünen Baum und Strauch“ heißt es im Sommerpsalm von Waldemar Ahlén. Gottes Schöpfung ist schön, bunt, inspirierend – ein Segen für uns Menschen. Davon singt das Vokalensemble „Vierklang“. Ein Blick in die Natur, liebe Menschen, die uns auf unserem Lebensweg begleiten, all das ist Grund genug, Gott zu danken und zu loben. Doch auch, wenn mal dunkle Wolken aufziehen, schenkt er uns sein Ohr, „ist er uns gnädig in unserem Flehn“, wie es Felix Mendelssohn in seiner Motette vertont hat.

Diese und andere Melodien sind am Sonntag, 8. Juli, um 19 Uhr in der Josephskirche bei der musikalischen Sommerandacht unter dem Titel „Sommer-Segen“ mit dem Vokalensemble „Vierklang“ zu hören.

Quartett gibt’s seit sieben Jahren

Das Vokalensemble ist bereits mehrfach bei der Konzertreihe aufgetreten. 2011 fanden sich Christina Schnoklake (Sopran), Judith Schmitt-Helfferich (Alt), Thomas Steffen (Tenor), Gunter Barwig (Bass und Orgel), zusammen, um a-cappella-Musik – vor allem für den liturgischen Rahmen – zu erarbeiten. Inzwischen hat das Ensemble mehrere Gottesdienste, Hochfeste und musikalische Andachten gestaltet, ist aber auch als Soloquartett aufgetreten. Alle vier Sänger sind in vielfältiger Weise musikalisch tätig – als Solisten, Kantoren, Organisten oder Chorleiter. zg