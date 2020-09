Segen zum Mitnehmen

Eppelheim.Es wird in diesem Jahr keinen gemeinsamen Einschulungsgottesdienst geben. Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde bedauern dies sehr und haben sich deshalb einen Ersatz überlegt: Für die künftigen Erstklässler gibt es den Einschulungssegen zum Mitnehmen.

Die Kirchengemeinden haben den Segen sowie kleine Botschaften und Geschenke in Briefumschläge gepackt. Diese liegen an diesem Wochenende in der evangelischen Pauluskirche und der katholischen Christkönigkirche aus.

Umschlag mit Botschaften

„Jedes Einschulungskind darf sich einen Umschlag mit Wegbegleitern abholen“, teilen Pfarrerin Cristina Blázquez und Gemeindereferentin Judith Schmitt-Helfferich mit. Zusammen mit Gemeindediakonin Johanna Hassfeld und Kirchengemeinderat Adrian Vajda haben sie die Botschaften an die Erstklässler samt Grüßen für einen tollen Schulstart in Briefumschläge gepackt, eine Anleitung für den Einschulungssegen angeheftet und sie in den beiden Kirchen ausgelegt. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020