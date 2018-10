Sein Fahrrad beherrschen

Eppelheim.Für die Gewinner der regionalen ADAC-Jugendfahrradturniere im nördlichen Bereich Nordbadens geht es am Sonntag, 21. Oktober, um die Qualifikation für das Endturnier des ADAC Nordbaden. In der Capri-Sonne-Arena werden die jungen Radfahrer ab 10 Uhr sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen in drei Altersklassen von acht bis 15 Jahren die Halbfinal-Sieger ermitteln.

Die Acht- bis 15-Jährigen üben bei den Turnieren auf spielerische Art und Weise, ihr Fahrrad auch in kniffligen Situationen sicher zu beherrschen. Dabei werden das richtige Anfahren, das Spurhalten auch unter erschwerten Bedingungen, einhändiges Fahren sowie der Kontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern durch rechtzeitiges Umschauen und deutliches Handzeichen gefordert.

Wer diese Aufgaben meistert, qualifiziert sich für das nordbadische Endturnier, das am 28. Oktober in Graben-Neudorf stattfindet. 190 Kinder haben sich für das Halbfinale in 24 Turnieren qualifiziert. Die Veranstaltung wird von den Mitgliedern der ADAC-Ortsclubs MSC Eppelheim, MSC Oftersheim und MSC Schwetzingen ausgerichtet. zg

