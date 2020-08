Selbst das Verpacken von Geschenken lernt er hier

Eppelheim.„Ich hätte es gerne als Geschenk eingepackt“, sagt die Kundin und bringt den Praktikanten ins Schwitzen. „Davor hatte ich am meisten Respekt. Wenn ich was privat einpacke, sagt jeder danach, hättest du es lieber gelassen“, gibt dieser unverblümt zu. Aber die Chefin lässt da nicht mit sich reden: „Das kann man schnell lernen. Das geht.“ Und auch wenn es weniger elegant und flott von der Hand geht als bei den Profis, das Buch ist schließlich hübsch eingepackt. Aufkleber drauf mit dem Signet „Eppelheimer Buchladen“ und fertig ist das Geschenk.

„So, jetzt hatte ich meinen Schwitz- und meinen Erfolgsmoment für heute innerhalb von wenigen Minuten“, erklärt Praktikant Daniel Born, der in seinem Hauptberuf SPD-Landtagsabgeordneter ist. Und Buchhändlerin Christine Beil gibt noch ein Lob obendrauf. Beide hatten schon vor längerer Zeit ein mögliches Praktikum vereinbart. Sei es bei der Frühstücksausgabe im Pflegeheim oder beim Steineklopfen im Garten- und Landschaftsbau – immer wieder hat Daniel Born in den vergangenen Jahren den Abgeordnetenanzug daheim gelassen und als Praktikant erfahren, wie die Situation in den Betrieben und den Arbeitsstellen in seinem Wahlkreis ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch wenn wegen des Lockdown das Praktikum erst einmal verschoben werden musste, blieben Christine Beil und Daniel Born während dieser Zeit eng in Kontakt. „Wir mussten neu denken und initiativ sein, um unseren Kunden weiter ein gutes Angebot zu machen und auch gut über die Runden zu kommen. Da war der ständige Austausch mit Daniel Born, der die Arbeit auf Landesebene macht, wichtig“, sagt Beil und ergänzt: „Die Krise ist natürlich noch nicht vorbei. Und natürlich gilt die Maskenpflicht.“

Weiter eine Bedrohung

Daniel Born, der sich im Wirtschaftsausschuss für Soforthilfen und Bürgschaften für Betriebe eingesetzt hat, verweist ebenfalls darauf, dass Corona weiter eine Bedrohung ist. Für ihn ist dabei auch wichtig, dass man insbesondere die Einzelhandelsstruktur in den Gemeinden des Wahlkreises stärkt. „Die Krise sorgt dafür, dass in der Wirtschaftspolitik aus verschiedenen Ecken auch wieder olle Kamellen hervorgekramt werden, die niemandem helfen und es am Schluss den Einzelhändlern in unseren Gemeinden noch schwerer machen würden. Da gibt es Rufe nach mehr Sonntagsöffnungen in Shopping-Centern oder – speziell auf die Buchhandlungen bezogen – der Aufhebung der Buchpreisbindung. Beide Forderungen sind gefährlich und man muss klar gegenhalten“, erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft der SPD-Landtagsfraktion.

Während des Praktikums kommen die beiden aber nur kurz dazu, ihre Erfahrungen zur Corona-Krise auszutauschen, denn im Eppelheimer Buchladen – seit über 30 Jahren eine Institution in der Stadt – herrscht reges Treiben. Kunden holen ihre vorbestellten Bücher ab, fragen nach guten Empfehlungen für Verwandte oder suchen etwas Ablenkung für den Urlaub auf Balkonien. Im Buchladen kennt man sich und kennt die Stadt. Und so bleibt keine Beratung im Ungefähren, sondern es wird konkret geholfen, genau die passende Literatur aus dem reichen Angebot zu filtern.

„Unsere Bücher sind aufgrund unserer Kunden alle handausgewählt. Bestsellerlisten sind weniger gefragt, stattdessen versuchen wir lieber, kleine Verlage bekannter zu machen“, erklärt Christine Beil und zeigt Born dabei die ganze Vielfalt des Ladens. Für Daniel Born, der ein großer Verehrer von TC Boyle ist, ist es ein besonderes Vergnügen, hierzu eine Einschätzung in einem Kundengespräch abzugeben. Wie man die Liebe zum Buch schon früh unterstützen kann, zeigt der Eppelheimer Buchladen durch seine intensive Kooperation mit den Kindergärten und Schulen.

Alles wird möglich gemacht

Im Laufe des Nachmittags werden dem Praktikanten aus der Politik nicht nur die Sortimentsstruktur, das Ordnungssystem bei Abholungen und die verschiedenen Vorgänge je nach Bezahlart, sondern auch das topmoderne Warenwirtschaftssystem und die Möglichkeiten zur Buchrecherche erklärt. „Hier wird für mich von einem Profi gesucht, wo ich im Internet eventuell drei Stunden durch die Seiten stolpere. Und das Buch ist am nächsten Tag da. Das ist ein unschlagbares Angebot“, fasst Born seine Einführung in das Recherchesystem zusammen. Dabei ist es Christine Beil wichtig, jede Bestellung möglich zu machen, auch wenn das Zeit kostet und unter Umständen mehrere Anbieterseiten durchsucht werden müssen.

Im Laufe des Mittags schaut auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann vorbei, um ihre Buchbestellung abzuholen. Für Born der nächste Arbeitseinsatz, denn auch dieses Buch muss gescannt, bezahlt und eingepackt werden. Rebmann erzählt in der Zwischenzeit von den Möglichkeiten, die die Geschäfte vor Ort haben und lobt das Team des Buchladens für die innovativen Ideen, die in der Vergangenheit in die Tat umgesetzt wurden: „Ich finde es wirklich toll, dass Frau Beil und ihr Team so souverän auf die Corona-Krise reagiert haben und mittlerweile auch einen Lieferservice für ihre Bücher anbieten. Dieser Mehraufwand ist nicht zu unterschätzen, hilft aber sowohl den Kunden als auch dem Laden in dieser Zeit.“

Unerbittlicher Wettbewerb

Daniel Born fasst am Ende seines Praktikums seine Eindrücke zusammen. „Die kleinen Einzelbuchhändler sind in einem unerbittlichen Wettbewerb nicht gegeneinander, sondern mit weniger kundennahen Angeboten aus dem Internet oder großen Ketten. Aber sie können ihre Vorteile nutzen, wenn man ihnen beispielsweise mit der Buchpreisbindung eine faire Chance gibt. Was hier an Nähe, an Stadtleben und an Kultur zusammenkommt, ist ein enormer Schatz, der dringend gebraucht wird“, erklärt er in der Pressemitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020