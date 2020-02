Seniorensitzung im Franziskushof

Eppelheim.Der Eppelheimer Carneval Club (ECC) liefert auch in diesem Jahr das Programm zur Seniorensitzung, die am Sonntag, 16. Februar, im katholischen Gemeindezentrum Franziskushof in der Blumenstraße 33 stattfindet. Die Sitzung beginnt um 14.31 Uhr, Saalöffnung ist bereits um 14 Uhr.

Eingeladen sind alle Senioren, gleich welcher Konfession oder Weltanschauung. Der Eintritt ist frei, kostenlose Eintrittskarten bekommt man am Schalter der Sparkasse in Eppelheim. Es gibt aus Platz- und Sicherheitsgründen nur 200 Sitzplätze. Der Erlös und eventuelle Spenden kommen der Renovierung des katholischen Gemeindezentrums Franziskushof zugute. Veranstalter ist die katholische Kirche – der ECC liefert das Programm. zg

