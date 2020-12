Sichere Mieten sind eines seiner Ziele

Eppelheim.Die Dialogtour 4.0 des Schwetzinger Wahlkreisabgeordneten Daniel Born ist in vollem Gange und man merkt es schon daran, dass Fragen wie „Können mich alle hören?“ und „Seht ihr mich?“ nicht mehr so sehr zum Alltag gehören wie noch vor wenigen Wochen. Mittlerweile sind die meisten Teilnehmer an Videokonferenzen gewöhnt und auch diejenigen, die bekennenderweise zum ersten Mal dabei waren, stellten fest, dass das „fast so gut wie eine echte Veranstaltung“ ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fragen, Diskussion und Ergebnisse der Veranstaltung der SPD Eppelheim „Wohnen in Eppelheim – bezahlbar, barrierefrei und ressourcenschonend“ waren jedenfalls ausreichend Beleg dafür, dass Online-Veranstaltungen ebenso geeignet sind, herauszufinden, wo der Schuh drückt und sich von Experten informieren zu lassen, welche Möglichkeiten es heutzutage gäbe, dem Wohnungsmangel Herr zu werden.

Hoher Druck auf den Markt

Als Experten eingeladen hatte man den hiesigen Landtagsabgeordneten und Wohnungspolitiker Daniel Born. „Die Menschen haben Baden-Württemberg mit ihrer Arbeit zu einem Erfolgsmodell gemacht. Der Wohnungsbau hinkt aber hinterher. Das bekommen besonders wir in einer Boomregion zu spüren: hoher Druck auf dem Mietmarkt, zu wenig barrierefreier Wohnraum und wenig Chancen für Familien, auf dem Immobilienmarkt Eigentum zu bilden. Das muss wieder besser werden. Wichtig ist jetzt eine Wohnraumoffensive für bezahlbares Wohnen für alle“, analysierte Born und geht auf Zahlen der Prognose- und der Prestelstudien ein, die sich mit der Wohnraumsituation beschäftigt haben.

„Sogenannter Sozialwohnraum trägt zur Entspannung für weite Teile der Bevölkerung bei und schafft durch ein breit angelegtes Programm auch Durchmischung. Einen Berechtigungsschein für eine solche Wohnung erhält man schon, wenn man als vierköpfige Familie ein Bruttojahreseinkommen von rund 67 000 Euro hat. Das Problem ist aber, dass nicht genug solche Wohnungen gebaut werden. Darum will ich eine Verdoppelung des Förderprogramms, eine weitere Stärkung des genossenschaftlichen und kommunalen Bauens sowie eine Landesentwicklungsgesellschaft“, erläuterte Born einen Teil des Konzepts.

Auf die Frage eines Teilnehmers, wo denn überhaupt noch gebaut werden könne, legte Daniel Born bei der Online-Veranstaltung die derzeitige Entwicklung da: „Wir müssen den Boden wieder als wertvollen Schatz verstehen. Derzeit haben wir im grün-geführten Baden-Württemberg eine andere Entwicklung. Täglich werden sieben Fußballfelder versiegelt, ohne dass wirklich bezahlbarer Wohnraum entsteht. Darum brauchen wir klare Quotenvorgaben zu Durchmischung, eine neue Nähe beim Bauen und einen klaren Kurs für Aufstockung und Nachverdichtung.“

In seinen Ausführungen legte der Wohnungsbaupolitiker dar, worauf es ankommt, wenn man vorankommen will für das Land: „Wohnraum muss verfügbar sein und man muss sich auch als Mieter sicher sein, auch künftig zu wissen, wo man wohnt. Bund, Land und Kommunen müssen zusammenarbeiten, man darf sich hier nicht ausschließlich auf das SPD-geführte Bundesministerium verlassen, sondern muss auch von Landesseite wirkliches Engagement an den Tag legen. Die Instrumente sind bekannt, man muss sie nur endlich mal anwenden, aber das Land macht auch hier seine Aufgaben einfach nicht!“, zählte er auch die Versäumnisse der grün-schwarzen Landesregierung auf.

Sorge bei Barrierefreiheit

Große Sorge bereitete Daniel Born die Ausstattung mit barrierefreien Wohneinheiten. „Erst einmal muss man festhalten, dass die Statistik nur Wohnraum mit Barrierefreiheit, jedoch keinen inklusiven Wohnraum erhebt. Aber insgesamt fehlen schlichtweg die Wohnungen. Darum war es fatal, dass die Landesregierung in einer Änderung der LBO hier noch einmal die Impulse zurückgefahren hat, anstatt mehr Ehrgeiz zu zeigen“, so der Wohnungspolitiker, der auch eine stärkere Förderung von Mehrgenerationenprojekten anstrebt.

Für Daniel Born ist wichtig, dass Instrumente wie Mietpreisbremse oder Zweckentfremdungsverbote – wenn also aus der Wohnung plötzlich über Internetportale eine Ferienwohnung wird – wirksam eingesetzt werden. Für ihn sei aber auch wichtig, Brücken aus dem Leerstand zu bauen. „Viele haben leerstehenden Wohnraum, aber trauen sich nicht zu, diesen zu vermieten. Weil sie Angst vor juristischen Konflikten haben. Wir streben ein Mentorenprogramm und ein wirksames Förderprogramm an, damit dies ein weiterer Weg wird, mehr Wohneinheiten klimafreundlich zu schaffen.“

Für die gastgebende SPD Eppelheim beschrieb deren Fraktionsvorsitzende Renate Schmidt, dass das Ziel klar sei. „Schonende Nachverdichtung und interkommunaler Wohnungsbau sind der Weg für eine Stadt wie Eppelheim, deren potenziell bebaubare Flächen endlich sind. Hier müssen die anderen Parteien erkennen, dass uns Blockade nicht weiterbringt. Den ihr verbleibenden Grund und Boden darf die Stadt nicht verkaufen, da sie die Verpflichtung hat, Wohnungsbau auch für diejenigen zu machen, die am freien Markt nicht fündig werden.“

Daniel Born, der auf alle Teilnehmerfragen einging, machte zum Abschluss noch einmal deutlich, was ihm in der Wohnbaupolitik besonders wichtig ist: „Das ist der Bereich, wo Politik beweisen muss, dass sie soziale Haltung, ökologische Verantwortung und ökonomische Vernunft zusammenbringt. Wir können eine Wohnraumoffensive schaffen, wenn wir jetzt das Richtige tun“, machte er Mut. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020