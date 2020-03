Sie bringen sich stark ins Jubiläumsjahr ein

Eppelheim.Dass der Motorsportclub (MSC) ein recht aktiver Verein ist, zeigte der Rückblick bei der Mitgliederversammlung im Nebenzimmer der Gaststätte „Zum Lausbub“. Es war für den ADAC-Mitgliedsverein ein terminreiches Sportjahr. Doch auch im Jubiläumsjahr „1250 Jahre Eppelheim“ werde sich der MSC stark einbringen, stellte Vorstandsmitglied Karlheinz Perschewski hervor.

Zunächst steht für die MSC-Aktiven die Teilnahme am Lkw- und Bus-Fahrsicherheitsturnier beim MSC-Herrenberg am Samstag und Sonntag, 4. und 5. April, an. Am Sonntag, 26. April, werde der Verein am Festumzug zum Jubiläum der Stadt teilnehmen. Auch den Radaktionstag anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln in Eppelheim werde man mitgestalten.

Erstmals Wettbewerb mit Laufrad

Es wird ein Fahrradturnier für Jung und Alt und erstmals auch ein Laufradturnier für die jüngsten Eppelheimer geben. Der MSC beteiligt sich zudem am Stadtfest und wird in dessen Rahmen am Samstag, 18. Juli, ein Schülerfahrradturnier anbieten. Die deutsche Meisterschaft im Lkw- und Bus-Fahrsicherheitsturnier konnte der Club im Jubiläumsjahr nach Eppelheim holen. Ausgetragen wird sie am 8. und 9. August auf dem Parkplatz an der Rhein-Neckar-Halle.

Mit dem Schülerfahrradturnier am Sonntag, 8. November, im Capri-Sonne-Sportcenter steht für den Verein noch die Durchführung einer badischen Meisterschaft auf dem Terminplan. Bei der Mitgliederversammlung konnte Vereinsvorsitzender Jürgen Brause seinem Vorstandsteam für die gute Arbeit danken und engagierte Mitglieder ehren. Weiter ging es mit dem Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

