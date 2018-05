Anzeige

Eppelheim.Mit am Start bei den Special Olympics, also den nationalen Meisterschaften für Menschen mit geistiger Behinderung, waren acht Schwimmer der SG Poseidon, darunter auch zwei sogenannte Unified-Staffeln, also gemischte Staffeln mit Schwimmern mit und ohne Handicap, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins „live aus Kiel“. Die Special Olympics sind bereits am Montag gestartet, gestern war der letzte Tag. Rund 4600 Athleten kämpften um Medaillen.

Nach einem holprigen Start durch eine Buspanne erreichten die Eppelheimer Schwimmer Kiel bei ihrer Anreise erst sehr spät. Sehr müde, aber froh, endlich das Ziel erreicht zu haben bezogen die Poseidon-Schwimmer unter der Führung von Cheftrainerin Steffi Kögel ihr Quartier. Am nächsten Morgen mussten alle früh aus den Betten, denn es begannen bereits die Klassifizierungswettkämpfe. Ab 8 Uhr morgens begann das Einschwimmen, da blieb nicht viel Zeit zum Schlafen.

Die Medaillengewinner Gold: 25 Meter Freistil: Marc Mehrer, 50 Meter Freistil: Julius Demuth, 50 Meter Freistil: Matthias Kreuzer, Unified-Staffel mit Julius Demuth, Philipp Russ, Jule Kietzmann, Phil Adamiec. Silber: 50 Meter Freistil: Marc Mehrer, 50 Meter Brust: Matthias Kreuzer. Bronze: 50 Meter Freistil: Philipp Russ. zg

Kalt wie ein Gebirgsbach

Eine weitere Herausforderung: Das Wasser hatte eine gefühlte Gebirgsbachkälte. Trotzdem konnten alle Klassifizierungswettkämpfe erfolgreich geschwommen werden und zufrieden kehrten alle Athleten in ihr Quartier zurück. Nach dem ersten Tag im Wasser gab es abends das erste Highlight, die Eröffnungsfeier in der Sparkassen-Arena, in der üblicherweise die Handballer ihre Bundesligaspiele abliefern. Die Stimmung in der voll gefüllten Halle sorgte für eine Gänsehaut-Atmosphäre.