In dem Rückblick wurde deutlich, wie sehr sich Ahmadiyya Muslime jeden Alters in der Gesellschaft einbringen und ihr Motto „Liebe für alle – Hass für keinen“ leben. Sie zeigen Dialogbereitschaft und laden regelmäßig zu einem Tag der offenen Tür in ihre Gebetshäuser und Moscheen, nehmen zur Verbesserung des Stadtbildes Baumpflanzungen vor, gehen zur Blutspende, laden zu Islamausstellungen und Friedenskonferenzen ein, sorgen in vielen Städten für einen Neujahrsputz und veranstalten bundesweit eine Vielzahl von Wohltätigkeitsläufen, um mit den Einnahmen soziale Einrichtungen vor Ort zu unterstützen. Im vergangenen Jahr starteten tausende junge Muslime die Kampagne „Wir sind alle Deutschland“, um ihre Loyalität zum Land zu zeigen.

Die Dialogbereitschaft und die Offenheit der Ahmadiyya Muslime seien keine Lippenbekenntnisse, verdeutlichte Adeel Ahmad Shad als zuständiger Imam der Gemeinde. Er verlas das Grußwort des Bundesvorsitzenden Abdullah Wagishauser, der alle aufrief, die Welt durch eigenes Tun und Handeln zu einem besseren Ort zu machen.

Gemeinsamkeiten herausstellen

Bürgermeisterin Patricia Rebmann schätzt die Offenheit und Gesprächsbereitschaft der Ahmadiyya Muslime. „Sie kommen mit offenen Armen auf die Menschen zu und erklären ihnen, warum sie gerne hier in Deutschland leben“, hob sie hervor. Religion und Glauben seien nicht ausschlaggebend für ein Miteinander. Man solle anstatt der Gegensätze vielmehr die Gemeinsamkeiten herausstellen, empfahl die Bürgermeisterin. „Wir leben hier zusammen, wir arbeiten hier zusammen, also sollten wir uns auch zusammen engagieren“, so Rebmann.

Dies würde die Ahmadiyya Muslim Gemeinde in vielfacher Form tun. Deren Mitglieder würden in der Stadt durch Taten zeigen, dass sie dazugehören und die Gemeinschaft unterstützen möchten.

„Sie grenzen sich nicht aus, sondern bringen sich in die Stadtgesellschaft ein. Sie zeigen Präsenz und Bereitschaft, sich in dieser Stadt zu engagieren“, lobte sie. Je mehr man aufeinander zugehe, desto besser könnten Ängste und Vorbehalte abgebaut werden. Rebmann rief dazu auf, allen Kräften, die den Frieden stören, gemeinsam zu begegnen.

Samstag, 03.03.2018