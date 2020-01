Sie ist seit 40 Jahren dabei

Eppelheim/Kreis.„Nicht nur für einige Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für mich ist der heutige Tag ein besonderer“, begrüßte Landrat Stefan Dallinger zahlreiche Mitarbeitende.

Denn in einer Feierstunde ehrte er nicht nur Dienstjubilare und sprach Beförderungen aus, sondern verabschiedete auch Beschäftigte und Beamte des Landratsamtes in den Ruhestand, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ein besonderes Jubiläum durfte dabei die Eppelheimerin Doris Beckenbach feiern: Sie ist schon seit 40 Jahren beim Landkreis beschäftigt und im Ordnungsamt für die Erteilung waffen-, jagd- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse zuständig. Außerdem wurde Dr. Siegfried Bauer aus Schwarzach zu seinem Jubiläum gratuliert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.01.2020