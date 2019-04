Sie kennen kein Erbarmen

Eppelheim.„Füenf Männer. Füenf Mundwerke. Kein Erbarmen“, heißt es in der Ankündigung zum Auftritt von Kai Podack (v. l.), Jens Heckermann, Christian Langer, Patrick Bopp, und Francesco Cagnetta am Freitag, 5. April, um 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle. Denn das A-Cappella-Quintett „Füenf“ aus Stuttgart stimmt sich bei seinem Konzert schwazmalerisch aber humorvoll gegen den Rest der Welt ein.

Die Zuhörer erwarten aber auch die unverwechselbaren und ironischen Covertitel der Band ohne Instrumente sowie Medleys im Zeitraffer mit Kultstatus, wie es in der Mitteilung heißt. Karten ab 20 Euro gibt es im Kundenforum unserer Zeitung. zg/Bild: Eidenmüller

