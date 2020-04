Sie nähen Behelfsmasken für die Bevölkerung

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die Frauenorganisation „Lajna Imaillah“ hat in der Corona-Krise schnell gehandelt. Als deutlich wurde, dass aufgrund des erhöhten Bedarfs in Kliniken und in der Pflege Mundschutzmasken knapp werden und nicht ausreichen, um auch noch Risikogruppen und die arbeitende Bevölkerung zu versorgen, haben sie sich zusammengetan. Die Frauenorganisation möchte den Mangel an Mundschutz durch das Nähen von Behelfsmasken reduzieren. „Besser eine Stoffmaske als gar keine Maske“, so Anila Ahmed von der Eppelheimer Frauenorganisation.

Unter dem Motto „Wir halten zusammen!“ nähen die Lajna-Mitglieder der Ahmadiyya Gemeinden von Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Eppelheim und Heidelberg fleißig Behelfsmasken für die Bevölkerung und verschiedene Einrichtungen. Zu helfen, wo Hilfe nötig ist, und sich in dem Land, in dem sie leben, zu engagieren, ist für die Ahmadiyya Frauenorganisation eine Selbstverständlichkeit.

Über 50 Freiwillige sitzen derzeit zu Hause an ihren Nähmaschinen und nähen jeden Tag. In kürzester Zeit haben sie 350 Stoffmasken fertiggestellt. Sie sollen noch in dieser Woche an die Eppelheimer Stadtverwaltung übergeben werden, damit systemrelevante Einrichtungen und auch die Bevölkerung sich eindecken können.

Tochter hilft mit Freude mit

„Wir sind alle keine gelernten Schneiderinnen, aber das Nähen der Masken kann man schnell lernen“, so Iffat Ahmad. Die stellvertretende Vorsitzende der Frauenorganisation ist Hausfrau und hat mit drei Kindern, die durch die Schulschließungen daheim unterrichtet werden müssen, eigentlich zu Hause genug zu tun. Trotzdem nimmt sie sich Zeit, um Behelfsmasken zu nähen. Sie konnte mit ihrer Freude am Nähen schon ihre 13-jährige Tochter anstecken, die nun ebenfalls mithilft.

Auch Tahira Ahmad, Mutter von vier Kindern, gehört zu den ehrenamtlichen Näherinnen und macht das gerne. „Eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn sich alle in schwierigen Zeiten gegenseitig helfen“, erklärt Anila Ahmed, die das Nähprojekt mitorganisiert. Gerade in solchen Zeiten müsse man Verantwortung, Menschlichkeit und Fürsorge zeigen. Der Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslime ist es wichtig, dem Land, in dem sie leben und dem sie viel zu verdanken haben, etwas zurückgeben. „Und das können wir, indem wir in solchen Krisenzeiten Behelfsmasken nähen“, betonen die Näherinnen.

Anleitung aus dem Internet

Auf Youtube haben sie Anleitungen zum Nähen von Stoffmasken gefunden. Rund zehn Minuten Arbeitszeit nimmt das Zuschneiden und Nähen einer Behelfsmaske in Anspruch. Die Nähfrauen haben eine Whatsapp-Gruppe gegründet, in der jede tagesaktuell meldet, wie viele Behelfsmasken sie genäht hat. „So haben wir jeden Tag ein Update“.

Vor der Verwendung wird der Baumwollstoff gewaschen, nach dem Nähen werden die fertigen Behelfsmasken noch einmal gewaschen und gebügelt, ehe sie ausgegeben werden. Stoffe, Gummiband und das notwendige Nähmaterial für die Masken hat die Frauenorganisation selbst besorgt und zur Verfügung gestellt. „Wir nähen, solange es Bedarf gibt“, betont Anila Ahmed. Sie sorgt zusammen mit den anderen Frauen dafür, dass die Behelfsmasken dorthin kommen, wo sie am Nötigsten gebraucht werden, wie beispielsweise in Arztpraxen, Apotheken, in Seniorenheime, zu Pflegediensten, Rotkreuz, Feuerwehr, zu Behörden und Gemeindeverwaltungen. Auch bei den Lebensmittelgeschäften wird angefragt, ob sie für ihre Mitarbeiter noch Stoffmasken benötigen.

Die ersten 350 Behelfsmasken sollen diese Woche im Rathaus an Bürgermeisterin Patricia Rebmann übergeben werden. Die Bevölkerung kann sich dann auf Anfrage im Rathaus Behelfsmasken abholen. Geschäfte, Firmen oder auch Vereine können sich, sofern sie Stoffmasken benötigen, per E-Mail unter Eppelheim@lajna.de melden.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020