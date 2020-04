Sie suchen den schwersten Wälzer von allen

Eppelheim.Im Jahr 1995 erklärte die Unesco den 23. April zum „Welttag des Buches“, dem weltweiten Tag des Lesens, der Bücher und der Rechte der Autoren. Die Stadtbibliothek Eppelheim richtet auch in diesem Jahr trotz derzeitiger Einschränkungen durch die Corona-Pandemie anlässlich des Welttags des Buches einen Wettbewerb aus.

Die Idee dazu hatte vor einigen Jahren Buchliebhaber Josef Adam. Der Eppelheimer ist Stammkunde in der Stadtbibliothek und zugleich ein leidenschaftlicher Sammler, der vor Ort schon mehrfach die schönsten Objekte seiner verschiedenesten Sammlungen ausgestellt hat.

Gesucht und prämiert wurden bisher bei den Buchwettbewerben in der Stadtbibliothek auf seine Initiative hin das größte und das kleinste, das dickste und das älteste Buch sowie das schönste und das lustigste Buchcover. In diesem Jahr ist das Motto des Wettbewerbs „Mein schwerstes Buch“.

„Da aufgrund der Corona-Maßnahmen eine Ausstellung in der Stadtbibliothek derzeit nicht möglich ist, gibt es in diesem Jahr einfach einen Fotowettbewerb“, erklärt Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett die alternative Idee. Wer dabei mitmachen möchte, sollte jetzt einfach zu Hause in seinen Bücherregalen nachschauen und das schwerste Buch, das er findet, auf eine grammgenaue Waage legen und ein „Beweisfoto“ von der Gewichtsanzeige machen.

In Privatbesitz

Das beim Wettbewerb eingereichte Buch muss im Privatbesitz des Teilnehmers sein. Das Beweisfoto entweder per E-Mail an stadtbibliothek@eppelheim.de schicken oder in ausgedruckter Version auf dem Postweg an Stadtbibliothek Eppelheim, Jahnstraße 1, 69214 Eppelheim senden. Bei Postversand sollte die vollständige Absenderadresse angeben sein, damit man bei einem eventuellen Gewinn benachrichtigt werden kann. Der Einsendeschluss für die Fotos zum Wettbewerb „Mein schwerstes Buch“ ist Freitag, 24. April.

Die drei schwersten Bücher gewinnen und deren Eigentümer erhalten jeweils einen Gutschein. Als ersten Preis gibt es einen Gutschein vom Eppelheimer Buchladen für neuen Lesestoff. Als zweiter Preis lockt ein Kinogutschein und als dritten Preis gibt es einen Gutschein für einen Eisdielenbesuch. Die Bekanntgabe der Sieger und die Preisvergabe findet – sofern die Stadtbibliothek dann wieder für den Publikumsverkehr geöffnet hat – am Montag, 4. Mai, um 17.30 Uhr statt. Ansonsten erfolgt die Benachrichtigung der Gewinner per E-Mail oder per Post und die Preise werden den Gewinnern zugestellt.

