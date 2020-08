Sie tanzen wie die Stars in den Videoclips

Eppelheim.Birgitta Lange sah es auf den ersten Blick: „Manche Kinder haben schon Ballett-, Hip-Hop- oder Breakdance-Erfahrung.“ Mit entsprechend tänzerischer Vorerfahrung war es für sie dann beim Hip-Hop-Workshop, der vom Kinder- und Jugendensemble Rhein Neckar und der Schule für Ballett und Tanz von Birgitta Lange im Ferienprogramm angeboten wurde, deutlich leichter, die verschiedenen „coolen Moves“ nachzumachen und sich die ausgearbeiteten Choreografien von Enrico Eckhard zu merken.

Für alle anderen, die noch keine Tanzerfahrung hatten, war es aber auch kein Problem, sich im Takt toller Musik und Charthits zu bewegen, denn Trainer „Rico“, wie er sich den Kindern vorstellte, ist nicht nur Hip-Hop-Tänzer, sondern auch Grundschullehrer. Ihm gelang es gut, die Jungen und Mädchen Schritt für Schritt anzuleiten und ihnen zu zeigen, wie wichtig beim Tanzen Körperhaltung und Ausdruck sind.

Um die verschiedenen Schrittfolgen zu erlernen, braucht es schon eine schnelle Auffassungsgabe und ein gutes Körpergefühl, um die Bewegungsabläufe dem schnellen Takt der Musik anzugleichen. 25 Mädchen und Jungen konnten das beim Ferienprogramm lernen. Oft sind es nicht allein die Songs, die begeistern, sondern die Tänze und „coolen Moves“ in den Videoclips. Was in den Musikvideos lässig aussieht, erwies sich aber als echte Schweißarbeit. Denn Hip-Hop-Bewegungen sehen nur gut aus, wenn sie präzise ausgeführt werden, zum Takt der Musik passen und man von Kopf bis Fuß konzentriert ist.

Dann braucht es nur ein paar Übungseinheiten und schon fühlt man sich wie die Stars in den Clips. Der Hip-Hop-Workshop fand im Kultursaal der Rudolf-Wild-Halle statt. Für die maximale Teilnehmerzahl war genug Platz, um mit ausreichend Abstand zu den anderen die Tanzschritte und Bewegungen einzustudieren. Bevor die erste Choreografie erlernt wurde, gab es Kennenlern-Spiele und ein kleines Aufwärmtraining.

In kleinen Einheiten

Dann ging es los. Die Ferienkinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren lernten viele fetzige Schritte und Bewegungen in kleinen Einheiten. Erst wurden die Choreografie-Einheiten ohne Musik einstudiert. Dann kam die entsprechende Musikpassage dazu. Viermal wurde jede Einheit wiederholt. Bei der letzten Wiederholung tanzten die Kinder allein die Choreografie von Anfang bis Schluss durch und Trainer Rico schaute, ob Körperhaltung und Bewegungsablauf zum Musiktakt passten. So wurden Schritt für Schritt insgesamt vier tolle Choreografien einstudiert, die am Ende des Workshops auf der Bühne der Wild-Halle präsentiert wurden. „Die jungen Tänzer bekommen Bühnenerfahrung und entwickeln Selbstbewusstsein. Und der Gleichklang in einer Gruppe ist eine super Erfahrung und macht richtig gute Laune“, wusste Birgitta Lange. Die Eltern, die ihre Kinder vom Ferienprogramm abholten, waren die Zuschauer. „Das ist dann für die Kinder echtes Show-Feeling“, wusste die Leiterin der Schule für Ballett und Tanz. sge

