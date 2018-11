Skulpturen und Bilder gehen Symbiose ein

EPPELHEIM.Malerei und Skulpturen in einer Ausstellung, das verspricht Spannung und optische Verschmelzung. In der aktuellen Präsentation von Nicole Wessels (Skulpturen) und Volker Neutard (Malerei), beide aus Eppelheim, erlebt der Besucher im „Orangefarbenen Haus“ in der Humboldtstraße 9, diese Symbiose im künstlerischen Ausdruck.

Die Keramikmeisterin Nicole Wessels ist bekannt für geradlinige Gebrauchskeramik und dynamische Skulpturen, die Emotionen transportieren und zum Nachdenken anregen. Reduziert auf das Wesentliche sind ihre neusten Schaffungen – die Schwimmer – zu sehen. In einem Experiment aus Ton, Porzellandetails und blau getöntem Fensterglas sind Objekte voller Leben entstanden. Scheinbar schwerelos ziehen die Figuren ihre Arme und Beine durchs gläserne „Wasser“, das dank des festgehaltenen Momentes keinerlei Wellenbewegung zeigt.

Platziert sind die Schwimmenden teils im Gesamteindruck zu den Bildern von Volker Neutard, der im letzten Jahr neue Wege seines künstlerischen Ausdrucks für sich entdeckt hat. „In der neuen Bilderreihe habe ich nichts dem Zufall überlassen“, erklärt der Künstler, dessen vorheriger Ausdruck in leuchtenden Farben und der Schütttechnik Exponate mit interpretativer Eindrücklichkeit hervorbrachte.

Nicht minder beeindruckend und mit Spielraum für eigene Gedanken, doch in deutlich ruhigeren Farbvariation zeigen sich „Bilder mit Horizont“, wie Neutard selbst beschreibt. Wellen könnten es sein, aber auch feine vom Wind geschaffene Schwünge im Sand – in der individuellen Vorstellung tauchen die Schwimmer von Nicole Wessels vielleicht in die schaumbekrönten Linien sich dauerhaft bewegenden Wassers in Leutards Bildern. Diese Art der Verbindung zwischen den bewegt-unbeweglichen Skulpturen, die bewegen und den ruhigen Bildern, die dem Auge eine entspannte Verweildauer schenken, macht die Ausstellung zum Erlebnisraum.

Tänzer ohne Kopf

Genaues Hinschauen rentiert sich: Die Dynamik der Körper, die sich im Tanz ausdrücken, sich nicht verkopfen, sondern vom „Steuerzentrum“ loslösen, rein Körper in Bewegung sind, hat Wessels in den kopflosen Figuren „Die Tänzer“, eine männlich, eine weiblich, umgesetzt. „Du musst dich reduzieren“, sprach Wessels bei der Vernissage vom Tipp Leutards vor der Gestaltung der neuen Skulpturen: „Dass ich dafür Köpfe weglasse, hat er wohl nicht erwartet“, erklärte sie schmunzelnd.

Auch die aus einer ganz speziellen Tonmischung hergestellten Engel ziehen die Blicke der Gäste an. Wer es dagegen lieber gebräuchlich mag, findet etwas im reichen Fundus formschönen Alltagsgeschirrs der Reihe „KIT“ (steht für: Kunst In Ton) oder erfreut sich an den „Frauentassen“, die sich schmeichelnd in die Hände schmiegen lassen. Zudem gibt es geradlinige „Männertassen“, Etageren und Backformen. Ein Besuch im Atelier lohnt sich auf jeden Fall. zesa

