Eppelheim.Der Chor „Joyful Voices“ des Sängerbundes Germania versteht es, mit seinen Konzerten Glanzpunkte zu setzen. Jetzt haben die 30 Sänger ihrem Publikum ein ganz besonders schönes Vorweihnachtsgeschenk gemacht.

Unter dem Konzerttitel „Rocking Around the Christmas Tree“ haben sie die schönsten amerikanischen und englischsprachigen Weihnachtslieder in ein wundervolles Weihnachtskonzert gepackt und damit in der evangelischen Pauluskirche gezeigt: So klingt Weihnachten auf Amerikanisch!

Festlich, fröhlich, zu Herzen gehend

Festliche Lieder und fröhliche Stücke wechselten sich ab mit zu Herzen gehenden Balladen. Unterstützt wurde der Chor musikalisch von Otmar Wiedenmann-Montgomery am Klavier. Die Abfolge der Weihnachtslieder war von Chorleiterin Kim Boyne passend zur Chronologie der Weihnachtsgeschichte arrangiert worden. Sie war an diesem Abend Dirigentin, Moderatorin und Solistin in einem – und meisterte alles ganz fabelhaft.

„Haben Sie es schon gehört? Es wurde ein Kind geboren. Es wird uns Güte und Licht bringen“, merkte sie zu Beginn des Weihnachtskonzertes an. Sie erinnerte an die Verkündung der frohen Botschaft durch die Engel, die vor mehr als 2000 Jahren die Hirten auf dem Feld in helle Aufregung versetzte.

Alle wollten das Kind in der Krippe sehen. Passend dazu stimmte sie mit ihrem Chor das Stück „Do You Hear What I Hear?“ an und ließ danach ganz prächtig „Joy to the World“ folgen.

Bestens an der Trommel unterstützt durch Stadtrat Volker Wiegand klang der Weihnachtsohrwurm „Little Drummer Boy“ herrlich im Kirchenraum. Den Wunsch nach weißer Weihnacht brachte „Joyful Voices“ mit dem Weihnachtsklassiker „White Christmas“ zum Ausdruck. Nicht fehlen durfte der beliebte Weihnachtsschlager „Last Christmas“, der kesse Song „Santa Baby“ und der Gute-Laune-Weihnachtshit „Rocking Around the Christmas Tree“.

Kim Boyne wusste mit ihrem himmlischen Mezzosopran die schönen Stücke „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“, „Winter Song“, „Winter Wonderland“ und „Mary, Did You Know?“ darzubieten. Der Chor glänzte anschließend mit „Gabriel’s Message“ und sorgte zum Abschluss mit „O Holy Night“ für Gänsehautmomente. Die Konzertgäste sparten nicht mit Applaus.

Mit der flotten Zugabe „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ verabschiedete sich der Chor von seinem nun auf Weihnachten eingestimmten Publikum. Für besondere Momente sorgte ein auf die Liedbeiträge abgestimmtes Licht- und Farbenspiel mit Effekten.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019