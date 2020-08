„Sommerlichter“ werden drei Wochen verschoben

Eppelheim. Der Eppelheimer Carnevalclub (ECC) verschiebt sein Festival „Närrische Drive-in Sommerlichter“ aufgrund der Hitze. Das Autokino-Sommerfestival hätte am kommenden Wochenende, 14. und 15. August, auf dem Parkplatz der Rhein-Neckar-Halle stattfinden sollen. Als neuer Termin steht Samstag, 5. September, um 19 Uhr fest.

„Unser Plan war und ist es, euch eine Möglichkeit der kulturellen Abwechslung zu bieten. Eine Chance, in besonderen Zeiten sorgenfrei zusammen zu finden und für einen Abend abschalten und genießen zu können - mit einem Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt während größerer Distanz. Eure Rückmeldungen der letzten Tage haben uns gezeigt, dass wir dieses Ziel am kommenden Wochenende so nicht hätten erreichen können“, schreibt ECC-Sitzungschef Jens Schneider. Das hat mehrere Gründe. Sowohl Feedback zur Urlaubsplanung während der beginnenden Sommerferien als auch zur Wettersituation mit Unwetterwarnung nimmt der Verein ernst.

Absprache mit Behörden

„Deshalb haben wir uns in Absprache mit unseren Partnern, den Bands und Behörden dazu entschlossen, die Veranstaltung etwas nach hinten zu verschieben, um sowohl dem Wetter als auch euch die Möglichkeit zu geben, sich etwas auf das Festival einzustellen“, so der ECC.

Der neue Termin für die „Närrischen Drive-in Sommerlichter“ ist Samstag, 5. September. Aus terminlichen Gründen treten die Bands „The Mykells“, „Maximum“ und „Touch“ an einem Tag auf, umrahmt mit Comedy der Kurpfälzer Kultfigur „Kättl Feierdaach“. Keiner der versprochenen Acts geht damit verloren. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sollte der Termin für Inhaber bereits gekaufter Tickets nicht machbar sein, tauscht der Verein diese kostenfrei um. Dazu schreibt man am besten eine E-Mail an events@ecc1974.de.

Der Vorverkauf für das Autokino-Sommerfestival wird bis zum neuen Datum verlängert. Tickets lassen sich über www.ecc1974.de bestellen, im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen oder immer montags und donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr im Büro der Fahrschule Föhr in Eppelheim, Blumenstraße. Die Ticketpreise betragen für eine Person und ein Auto 11 Euro, die Person auf dem Beifahrersitz zahlt ebenfalls 11 Euro. Für jede weitere Person auf dem Rücksitz werden 6 Euro fällig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.08.2020