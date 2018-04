Anzeige

Eppelheim.Das dreitägige Frühlingsfest am Hugo-Giese-Platz findet von Samstag bis Montag, 14. bis 16. April, statt. Verschiedene Fahrgeschäfte und eine Grillstation sind vor Ort. Der Sommertagszug am Sonntag, 15. April, bildet den Höhepunkt. Er beginnt um 14 Uhr und endet mit der symbolischen Verbrennung des Winters auf dem Parkplatz hinter dem katholischen Gemeindezentrum. Die Aufstellung zahlreicher örtlicher Kindergarten- und Schulklassengruppen mit rund 1000 Teilnehmern ist in der Schulstraße.

Der Zug verläuft durch die Seestraße, Hebelstraße, Hildastraße, Mozartstraße, Blumenstraße und endet in der Christophstraße auf dem Parkplatz hinter dem katholischen Gemeindezentrum mit der Winterverbrennung.

Der Festzug wird von zwei Kapellen begleitet. Jede Gruppe bekommt eine süße Sommertagsbrezel. zg