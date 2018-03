Anzeige

Eppelheim.Sich umfassend über das Schulmodell informieren und jede Menge Eindrücke mit nach Hause nehmen – das konnten alle interessierten Viertklässler und deren Eltern beim „Tag der offenen Klassenzimmer“ in der Humboldt-Realschule. Der Ansturm war groß, die Präsentationen vielfältig und die verschiedenen Mitmachangebote begeisterten die angehenden Fünftklässler.

Im Chemieraum traf man Viertklässler Leo aus Schwetzingen. Er war mit seiner Mutter zum Infotag gekommen. Der Grundschüler war begeistert von den Experimenten, die im Unterricht im Fächerverbund Biologie, Naturphänomene, Technik (BNT) durchgeführt werden. Mit Jonas und Philipp betreuten zwei Experten die Mitmachstation und erläuterten allen interessierten Schülern den Regenbogen-Versuch, den Leo gleich selbst ausführen durfte. „Ich würde gerne an diese Schule gehen“, brachte er seine Begeisterung zum Ausdruck. Seine Mutter war skeptisch. Sie erinnerte ihren Sohn daran, dass er täglich von Schwetzingen nach Eppelheim fahren müsse. Diese Wegstrecke wollte der Schüler gerne auf sich nehmen.

Auch alle anderen praxisorientierten Mitmachangebote waren bei den jungen Gästen beliebt. Im Technikraum konnten sie aus verschiedenen Materialien ein Schlüsselbrett herstellen, in der Schulküche durften sie einen leckeren Teig ausrollen, Osterhasenfiguren ausstechen, aufs Backblech setzen und ihre Resultate nach der Backzeit natürlich auch verzehren. In der Schulaula demonstrierten die musizierenden Klassen ihr Können. Bei den Schulhaustouren mit interessierten Eltern wurden die verschiedenen Profile der Schule, der Unterricht in den Klassen- und Fachräumen und die AG-Angebote vorgestellt.