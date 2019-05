Spaß steht im Vordergrund

Eppelheim.Hobbyspieler und erfahrene Volleyballer können sich beim Eppler-Fun-Beach-Cup in zwei getrennten Turnieren messen. Dabei steht auf der Beach-Anlage des Turnvereins in der Kirchheimerstraße 100 der sportliche Erfolg an beiden Turniertagen – Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai – aber nur an zweiter Stelle. In der mittlerweile neunten Auflage der Sportveranstaltung komme es auf den Spaß des gemeinsamen Spiels an, heißt es in der Ankündigung.

Das Beachvolleyball-Turnier für Hobbyspieler startet am Samstag ab 9.30 Uhr und endet am frühen Abend. Die Startgebühr beträgt 25 Euro pro Mannschaft. Das Turnier für erfahrene Volleyballer beginnt samstags um 16 Uhr und endet mit der Siegerehrung am Sonntag gegen 15 Uhr. Am Samstagabend wird unter Flutlicht bis etwa 22 Uhr gespielt. 30 Euro beträgt hier die Startgebühr pro Mannschaft. Je Turnier können bis zu 16 Teams teilnehmen. Die Volleyballabteilung sorgt am Grill sowie mit Kuchen und Getränken für die Verpflegung. zg

Info: Anmledung der Teams unter www.tvevolleyball.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.05.2019