Spende für Jugendarbeit

Eppelheim.Zugunsten des TV hatte der dm-Markt in Eppelheim die Spendenaktion „Helfer Herzen“ gestartet. Aufgerufen waren Kunden, an einem bestimmten Tag einzukaufen. Der dm-Markt spendete dann fünf Prozent des Tagesumsatzes an die Jugendarbeit des größten Eppelheimer Sportvereins.

„Dank der intensiven Werbung und des Bekanntheitsgrades unserer Jugendarbeit, auch im Ferienprogramm, wurde die Aktion, nicht nur von Eppelheimer Bürgern, angenommen, sehr viele kamen auch aus den Nachbargemeinden. Lange Warteschlangen an den Kassen wurden in Kauf genommen, denn es ging schließlich um die Spendenaktion von ehrenamtlichen Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen des TV“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. So kamen dann 672,78 Euro zusammen.

Filialleiterin Edina Hoffmann übergab den Scheck an die Jugendwartin des TV, Ilona Schuhmacher, die ihn mit großer Freude entgegennahm und sich für diese Aktion bedankte. „Pläne gibt es schon viele“, so die Jugendwartin. Abzuwarten ist, wie sich die Lage wegen der Corona-Pandemie entwickeln wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.10.2020