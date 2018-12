Spielautomaten aufgebrochen

Eppelheim.Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Dienstag, gegen 3.15 Uhr, in eine Gaststätte in der Hauptstraße, in Höhe des Rathauses, ein. Der Unbekannte gelangte über die Eingangstür in das Treppenhaus des Anwesens und verschaffte sich durch Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt zur Gaststätte. Im Inneren machte er sich mit brachialer Gewalt an einer weiteren Tür zu schaffen und brach anschließend einen von drei Geldspielautomaten auf. Er stahl das komplette Bargeld in noch unbekannter Höhe und ergriff dann die Flucht. Da die anderen beiden Automaten unberührt blieben, könnte der Täter bei seinem Vorhaben gestört worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eppelheim unter Telefon 06221/766377 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/3418-0 zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018