Spielautomaten in Lokal aufgebrochen

Eppelheim.Zugang zu einer Gaststätte in der Rudolf-Wild-Straße verschafften sich in der Nacht zum Samstag unbekannte Täter. Sie wuchteten die beiden Geldspielautomaten auf und durchsuchten Behältnisse. Aus den Automaten ließen die Täter Münzgeld in Höhe von über 500 Euro mitgehen; nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Lokal selbst nichts gestohlen.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Geschädigte nahm gegen 5 Uhr am Samstagfrüh Geräusche wahr und erkannte einen Mann. Nach einer ersten Auswertung der Videoaufzeichnung hielten sich kurz vor 2 Uhr zwei Männer in dem Lokal auf. Ob es sich hierbei um dieselben Männer handelt, die kurz vor 2 und gegen 5 Uhr gesehen worden sind, ist noch ungeklärt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder das Duo gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3 41 80, zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018