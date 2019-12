Spielplatz und Park mit guter Beleuchtung geplant

Eppelheim.Nicht nur mehrere große, gemütlich eingerichtete Räume und ein Tischkicker machen das Jugendhaus zu einem einladenden Ort, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born. Die vom Postillion geführte Einrichtung bietet unter anderem auch eine Küche, in der immer wieder gemeinsam gekocht wird, und ein Tonstudio, in dem die Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Der Mitarbeiter Bryan Vit ist selbst Musiker und sieht mehr als einen bloßen Zeitvertreib in den Projekten: „Sie lernen, zusammen zu agieren, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen und als Team zu arbeiten. Außerdem braucht es ein umfangreiches Wissen, um mit den einzelnen Geräten richtig umgehen zu können. Eigeninitiative und Ehrgeiz sind also auch gefragt.“

Daniel Born und Bürgermeisterin Patricia Rebmann zeigten sich bei einem Besuch begeistert von dieser Möglichkeit für die jungen Leute, dennoch übertrumpfte die Freude über den Tischkicker diese Begeisterung noch. In einer flotten Partie mit den beiden SPD-Stadträtinnen Renate Schmidt und Anika Wesch wurde gescherzt und gelacht. Anschließend nahmen alle auf den gemütlichen Sofas für ein Gespräch Platz. Kirsten Erbach, die Leiterin des Jugendhauses, zeigte sich erfreut über das Interesse.

Rausgehen im Sommer

Erbach lobte die Gemeinschaft der Jugendlichen vor Ort, sieht aber auch einige Probleme auf sich zukommen: „In den Räumlichkeiten besteht Renovierungsbedarf und wir würden uns auch einen besser hergerichteten Außenbereich wünschen.“ Die Räume böten zwar ausreichend Platz, doch gerade in den warmen Sommermonaten solle der Aufenthalt an der frischen Luft möglich sein.

„Ich sehe die Jugendarbeit als einen ganz wichtigen Bestandteil der Lokalpolitik, schließlich geht es darum, unsere Zukunft in die Gesellschaft einzubinden und sie nicht durch Vorurteile und Ablehnung abzukoppeln. Die Arbeit, die das Team leistet, ist für unsere Stadt von großem Wert und ich schätze die Zusammenarbeit. Wir wollen schließlich eine Gemeinschaft bilden“, erläuterte Rebmann.

Eine Zusammenarbeit, die auch gerade im Hinblick auf die Mobile Jugendarbeit ein wichtiger Punkt ist. Wesch steht den Anstrengungen, die dort unternommen werden, sehr positiv gegenüber. Sie kann gut nachvollziehen, dass junge Leute auch ihren Freiraum brauchen und nicht immer in einem Jugendhaus sitzen möchten. „Manchmal möchten junge Leute auch einfach allein unter sich sein oder gemeinsam einer bestimmten sportlichen Tätigkeit nachgehen, die in einem Zentrum einfach nicht möglich ist. Die Jugendarbeit, die da geleistet werden muss und auch geleistet wird, ist enorm. Mehr Unterstützung in diesem Bereich ist definitiv wünschenswert“, so Wesch.

Born interessierte sich unter anderem für die Anbindung des Jungendzentrums. Mit seiner Frage, ob die etwas abgelegene Lage des Hauses auch ein Angstthema wäre, traf er einen weiteren Punkt, den Erbach und ihr Team angehen wollen. „Gerade die Mädchen äußern immer wieder ihre Bedenken, wenn sie in der Dunkelheit zurück nach Hause laufen müssen. Das Gelände um das Jugendzentrum ist schlecht beleuchtet und nicht besiedelt“, so Erbach. Stadträtin Renate Schmidt konnte hier positiv berichten: „Eine Umgestaltung des Geländes ist bereits geplant. Neben einem Spielplatz soll auch ein kleiner Park mit Sitzbänken und ordentlicher Beleuchtung entstehen.“ Eine Aussicht, die die Anwesenden äußerst positiv stimmte.

Wo der Schuh drückt

„Wie wichtig die Arbeit mit den Jugendlichen wirklich ist, wird mir bei solchen Besuchen immer wieder deutlich. Als Abgeordneter bin ich unter anderem im Ausschuss für Jugend. Deshalb liegt es mir besonders am Herzen, Platz für unsere jungen Leute zu schaffen und ihnen die Chance zu geben, ihren eigenen Weg zu gehen. Dazu gehört auch Bildung. Gute Bildung kann aber nur funktionieren, wenn die jungen Leute nicht das Gefühl haben, nicht erwünscht zu sein und Ablehnung erfahren. Deshalb freue ich mich immer, mit den Teams der Jugendzentren und den Jugendlichen selbst in Kontakt zu kommen und zu sehen, was gerade von Interesse ist, wo der Schuh drückt und was die jungen Leute beschäftigt“, stellte der Wahlkreisabgeordnete abschließend fest. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019