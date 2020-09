Sporteln mit Abstand

Eppelheim.Etwas anders als in den Jahren zuvor läuft bei der Leichtathletikabteilung des Turnvereins (TV) Eppelheim die Sportzeichenabnahme in der Corona-Zeit ab.

„Alle müssen unser Hygiene- und Schutzkonzept beachten. Es ist ein wichtiger Baustein für einen sicheren Sportbetrieb“, betont Stützpunktleiter Andreas Walter. Für die Teilnehmer galt es nicht nur in den Kategorien Schnelligkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer sportliche Höchstleistung zu bringen, sondern auch stets ausreichend Abstand zueinander zu halten. Das ging schon bei der Anmeldung bei Andreas Walter im Vereinsheim am Abnahmetag los. Die Teilnehmer mussten etwas Geduld mitbringen, denn es war immer nur einer Person der Zutritt gestattet. Der Stützpunktleiter notierte zur besseren Einteilung der Kampfrichter, in welchen Disziplinen die Teilnehmer starten wollten und führte parallel eine Anwesenheitsliste, um bei einem eventuellen Corona-Verdacht für eine lückenlose Rückverfolgung sorgen zu können.

Lob der Teilnehmer

25 Teilnehmer, darunter acht Vereinsfremde, hatte Andreas Walter beim zweiten Sportabzeichen-Termin in diesem Jahr auf der Sportanlage des Turnvereins in der Kirchheimer Straße auf seiner Liste stehen. Der jüngste Teilnehmer war 19 Jahre alt, der älteste 76. Neun Kampftrichter waren rund zweieinhalb Stunden auf dem Sportgelände im Einsatz.

Die Teilnehmer lobten das Hygiene- und Schutzkonzept des Vereins und hatten nach eigenen Aussagen keine Angst, sich beim Sport mit Corona anzustecken. sge

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.09.2020