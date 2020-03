Sportvereine stellen ihren Übungsbetrieb ein

Eppelheim.Nicht nur die Formel 1 und die Fußball-Bundesliga reagierten bereits mit Absagen von Rennen und Spielbegegnungen auf die Corona-Pandemie, sondern auch die drei großen Sportvereine ASV, TVE und DJK sehen sich aus Verantwortung und Fürsorge gegenüber ihren Mitgliedern, Trainern und Übungsleitern in der Pflicht und stellen ihren Trainingsbetrieb ein.

„Aufgrund der aktuellen Lage und der Ausbreitung des Coronavirus werden alle Sportveranstaltungen bundesweit abgesagt. Auch wir als ASV Eppelheim sind hiervon betroffen und müssen reagieren“, erklärt ASV-Chef Heinz Schuhmacher in einem Schreiben an alle Abteilungen und Mitglieder. „Es ist eine Ausnahmesituation, wie wir sie bisher noch nicht erlebt haben und die außergewöhnliche Maßnahmen erfordert“, betont er. Die Gesundheit aller steht für ihn an erster Stelle. Daher werden die Übungs- und Trainingsstunden in allen zehn Abteilungen bis auf Weiteres sofort eingestellt. Viele ASV-Aktive des 1400 Mitglieder zählenden Vereins sind davon betroffen. Übungs- und Trainingsbetrieb in den Sporthallen und im ASV Sportpark sollen aller Voraussicht nach erst nach den Osterferien wieder aufgenommen werden. „Bis dahin haben wir hoffentlich mehr Klarheit und Informationen wie wir weiter vorgehen müssen“, erklärt Schuhmacher.

Auch der Vorstand des Turnvereins gibt bekannt, dass ab, Montag 16. März, die Philipp-Hettinger-Halle, die Sportanlage in der Kirchheimer Straße mit seinen Bereichen Beachvolleyball-Platz, Sportplatz, Clubraum, Gymnastikraum und Kraftraum bis auf Weiteres gesperrt sind. „Die Sportangebote entfallen, um so mögliche Infektionen zu verhindern“, erklären TVE-Vorsitzender Claus Reske und sein Vorstandsteam, die für 1520 Vereinsmitglieder die Verantwortung tragen.

Nicht anders ist es bei der DJK. Auch die Vorsitzende Karin Mollet betonte, dass sich der Verein mit seinen rund 500 Mitgliedern an die ausgegebenen Empfehlungen hält und mit sofortiger Wirkung auf dem Sportplatz, der Judohalle und im Clubhaus den Trainingsbetrieb und die Übungsstunden in allen Abteilungen für die nächsten Wochen eingestellt werden. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.03.2020