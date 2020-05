Spruch mit Kreide malen

Eppelheim.Vieles ist anders in diesem Jahr, findet nicht statt oder muss verschoben werden. Das haben nun auch die Konfirmanden der evangelischen Gemeinde zu spüren bekommen und mit ihnen ihre Familien, Verwandten und die ganze Kirchengemeinde. Anfang Mai wäre in Eppelheim Konfirmation gewesen, doch öffentliche Gottesdienste waren da noch gar nicht erlaubt – geschweige denn große kirchliche Feste mit einer vollen Kirche.

Doch die Verantwortlichen wollten diese Gelegenheit nicht einfach verstreichen lassen. So haben alle Konfirmanden ein kleines Päckchen vor ihrer Haustür gefunden, in dem sich unter anderem ein Stück Kreide samt einer Aufforderung befand. „Als Mitte März das öffentliche Leben zum Erliegen kam, wären wir eigentlich zusammen in die Pfalz gefahren, um den Abschlussgottesdienst vorzubereiten. Wir waren also wirklich bereits auf der Zielgeraden des Konfijahres. In den Wochen zuvor hatten sich die Jugendlichen bereits mit biblischen Texten befasst und sich ihren ganz eigenen Vers ausgesucht, der ihr Konfirmationsspruch werden sollte“, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Gemeinde.

Auf allen Wegen

Damit die Konfirmanden an „ihrem“ Tag in der Stadt sichtbar würden, hat die Gemeinde sie gebeten, ihren Konfirmationsspruch auf die Straßen vor ihren Wohnungen zu schreiben: Gottes Wort auf allen Wegen. So konnte man durch die Straßen Eppelheims laufen und hie und da über einen Bibelvers „stolpern“.

„Immer mal wieder in den Tagen danach haben uns Gemeindemitglieder auf die Verse auf den Straßen angesprochen – ein bisschen stolz auf unsere Konfis, die, wenn schon nicht im festlichen Gottesdienst, so eben auf diese Weise, ihrem Glauben Ausdruck verliehen haben“, so die Mitteilung.

Darüber, wann ihre Konfirmation dann schließlich gefeiert wird, sind die Verantwortlichen in diesen Tagen mit den Jugendlichen im Gespräch, um die beste Lösung zu finden.

„Inzwischen werden wir immer wieder auch nach der Konfirmation 2021 gefragt. Dazu ist im Moment zu sagen, dass der Konfirmandenunterricht für diese Gruppe erst nach den Sommerferien beginnen wird. Eine Einladung zur Anmeldung wird rechtzeitig verschickt werden“, so die Mitteilung. Zum entsprechenden Jahrgang gehören alle, die ab September in der 8. Schulklasse sein werden. Da erfahrungsgemäß nicht alle Namen im System erfasst sind, sollten Betroffene auch auf der Homepage nachsehen unter www.ekieppelheim.de zg

