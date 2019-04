Stadtpark als Ort für Aktion

© spd

Eppelheim.Hilfe von den Mitgliedern der SPD bekam der Osterhase beim Eierverteilen. 400 rote Eier hatte Stadtrat Alexander Pfisterer geordert. Diese wurden innerhalb von drei Stunden auf dem Wasserturmplatz an die Bevölkerung verteilt. „Diese Aktion machen wir nicht nur in Wahlkampfzeiten, sondern seit mittlerweile 20 Jahren, um den Bürgerinnen und Bürgern eine kleine Osterfreude zu machen“, erklärte Stadtrat und Vorsitzender Jürgen Geschwill. „Die liebgewordene Tradition kommt sehr gut an. Daher werden wir sie auch beibehalten“, betonte er.

Am Wochenende hatte die SPD aber noch mehr zu bieten. Es gab auch eine Osternestsuche für Kinder im Stadtpark, die unter der Regie von Hildrun Pisch-Papendick stand. Über 50 Ostertüten wurden gerichtet und von Renate Schmidt versteckt. Dazu gab es für die Gäste Kaffee, Muffins, Waffeln, und Getränke. Für einen reibungslosen Ablauf hinter der Theke sorgte Anika Wesch und das Damenteam. Hausgemachte Frühlingsrollen hatte Consolita Cordova-Rühle mitgebracht. Als Waffelbäckerin war Birgit Thomas in ihrem Element. Bei den kleinen Besuchern kam besonders gut das Kinderschminken von Sabine Tink an.

Ärmel hochkrempeln

Tags darauf lud die SPD mit ihren Gemeinderatskandidaten zu Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen erstmalig in den Stadtpark ein. „Wir haben bewusst diese Örtlichkeit gewählt, da in der Vergangenheit vielfach in der Bevölkerung der Wunsch nach mehr Aktionen im Stadtpark geäußert wurde“, ließ Jürgen Geschwill wissen. Der Auf- und Abbau wurde im Stadtpark von Murat Tink, Egzon Fejzaj, Michael Treiber, Peter Rühle, Bernd Hönig und Christian Perschewski gestemmt. Unter dem Motto „Wir haben den Dreh raus“ lädt die SPD heute von 15 bis 17.30 Uhr zu einer Aktion am Wasserturm ein. Es werden auch Sonnenblumensamen zu „Eppelheim blüht auf“ verteilt. sge

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019