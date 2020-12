Stefano Ferrara ist tot

Eppelheim/Mannheim.Der 22-jährige Eishockeyspieler Stefano Ferrara ist verstorben. Dies teilte sein Bruder Vittorio am Sonntagnachmittag über die Plattform Instagram mit. Die Leidensgeschichte des Mannheimers, der zuletzt für die Eisbären Eppelheim spielte, sowie die Spendenkampagne, die ihm eine spezielle Behandlung ermöglichen sollte, hatten zuletzt viel Aufmerksamkeit bekommen.

Stefano Ferrara aus Neckarau litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Im März 2017, als er 18 Jahre alt war, entdeckten die Ärzte einen bösartigen Tumor. Nach Operation und Chemotherapie kam er wieder auf die Beine: Knapp ein Jahr nach seiner Erstdiagnose führte er seine damalige Eishockeymannschaft, den Mannheimer ERC, als Kapitän aufs Eis. Im Sommer 2018 wechselte er zu den Eisbären Eppelheim. Doch kurz darauf kehrte der Krebs zurück.

Behandlung in New York geplant

Video Lokales Eppelheim: Eishockeyspieler Stefano kämpft gegen Krebs - 16:14 Stefano hat Krebs. In diesem Video erklärt er den Verlauf seiner Krankheit und seine Hoffnung für die Zukunft.

Ende Juni teilten ihm die Ärzte mit, ihn nicht mehr heilen zu können. Doch er wollte sich mit diesem Schicksal nicht abfinden. In einem weltweit führenden Krebszentrum in New York wollte Ferrara eine auf ihn zugeschnittene Behandlung mit Antikörpern beginnen. Die Kosten, 1,8 Millionen Euro, hätte seine Familie selbst tragen müssen. Er startete eine Spendenkampagne, über die auch unsere Zeitung berichtete. Noch Mitte November gab er uns ein hoffnungsfrohes Interview.

Nun hat Stefano den Kampf gegen die Krankheit verloren. Auf Instagram postete sein Bruder Vittorio die Nachricht: „Er hat bis zum Ende gekämpft, er war ein Löwe. Wir werden nie sein Lächeln und seine Kraft vergessen.“ julb/beju

