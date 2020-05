Strafbefehl gegen Dieter Mörlein

Eppelheim.Ein Strafverfahren gegen den ehemaligen Eppelheimer Bürgermeister Dieter Mörlein wegen übler Nachrede gegen Personen des politischen Lebens (wir berichteten) ist mit einem Strafbefehl zu Ende gegangen. Das schrieb Mörleins Anwalt Ulrich Stegmüller in einer Stellungnahme an diese Redaktion. Sein Mandant akzeptiere den Strafbefehl, der überaus milde – nahezu am untersten Rand des Möglichen – ausgefallen sei. Nähere Angaben zum Strafmaß machte der Rechtsanwalt nicht. Am Freitag war er telefonisch nicht mehr zu erreichen.

Das Verfahren ging auf eine Anzeige der aktuellen Bürgermeisterin Patricia Rebmann zurück – als Folge eines Berichts in einem Internet-Blog, wonach Rebmann ihr Privathaus von der Feuerwehr gereinigt haben lassen sollte. Die Vorwürfe der Vorteilsnahme im Amt bestätigten sich nicht. Die Falschinformationen waren von Mörlein an den Blog-Betreiber herangetragen worden. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020