Suche nach jungen Stars

Eppelheim.Auf der Suche nach jungen Talenten: Am Freitag und Samstag, 15. und 16. März, ist es wieder soweit – in der Rudolf-Wild-Halle findet um jeweils 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) der Talentwettbewerb „Star Search“ statt. Das Motto der von der Kursstufe 1 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) organisierten Casting-Show wird bis Veranstaltungsbeginn streng geheim gehalten und ist eine Überraschung für die Zuschauer, heißt es in einer Pressemitteilung. In dieser traditionsreichen Revue zeigen Schüler aller Altersgruppen ihr Können in beeindruckenden Tanz- und Musikdarbietungen.

Die Karten für Erwachsene kosten 10, für Schüler 7 Euro. Karten gibt es in allen großen Pausen im DBG. Auch an der Abendkasse besteht noch die Möglichkeit, Karten zu erwerben. Hoher Unterhaltungswert ist garantiert, versprechen die Veranstalter; die Einnahmen helfen der Kursstufe 1, ihren Abiball zu finanzieren. Die Kursstufe 1 und die Akteure freuen sich deshalb auf zahlreiche Besucher. uf/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.03.2019