„Südstadtbürgermeister“ wird 80 Jahre

Eppelheim.Mit Bernd Gutfleisch feiert an diesem Montag, 8. Juni, ein aufrechter Sozialdemokrat und engagierter Altstadtrat seinen 80. Geburtstag. Geboren wurde er 1940 in Eppelheim. Nach dem Schulabschluss lernte er den Beruf des Kfz-Mechanikers und war viele Jahre als Kundendienstmeister bei der Firma Hausmann in Heidelberg tätig. Nach mehr als 40 Dienstjahren ging er 2002 in den Ruhestand. Bernd

...