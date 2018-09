Täter flüchten nach dem Einbruch

EPPELHEIM.Ein Anwohner nahm in der Nacht zum Montag gegen 3.30 Uhr das Klirren einer Scheibe sowie eine verdächtige Person in der Hauptstraße wahr und alarmierte die Polizei. Bislang unbekannte Täter hatten den Rollladen nach oben gedrückt, die Fensterscheibe eingeschlagen und sich Zugang zu der Gaststätte verschafft. Nach Angaben der Geschädigten wurde allerdings nichts gestohlen. Während sich eine Person in Richtung Feuerwehrgebäude entfernt hatte, stieg der zweite Täter aus dem zuvor eingeschlagenen Fenster und flüchtete ebenfalls in Richtung Rathausvorplatz und weiter in Richtung Schulhof.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach Bekanntwerden der Tat verlief ohne Erfolg. Der erste Täter ist 175 bis 180 Zentimeter groß, korpulent und hat kurze, helle Haare. Er trug einen schwarzen Jogginganzug. Der zweite ist ebenso groß, schlank, hat dunkle Haare und trug einen grauen Pulli und eine dunkle Jogginghose. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3 41 80, entgegen. pol

