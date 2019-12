Tagebuch ist auf der Reise

Eppelheim.Seit zwei Wochen sind die Adventskoffer der evangelischen Kirche auf dem Weg. Am ersten Advent hat die Gemeinde beim Adventsgottesdienst drei Adventskoffer auf die Reise geschickt. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Maria und Josef haben ein Reisetagebuch dabei. In diesem Reisetagebuch können die Erlebnisse von Maria und Josef von den jeweiligen Herbergseltern festgehalten werden. Dies können Fotos, Aufschriebe, Zeichnungen, Gedanken zur Adventszeit, zum Weihnachtsfest oder etwas Ähnliches sein. Am nächsten Tag suchen die Herbergseltern einen neuen Gastgeber für Maria und Josef.

Hirten warten auf die Koffer

Am Montag, 23. Dezember, können die Koffer im evangelischen Pfarramt, Hauptstraße 56 von 10 bis 12 Uhr oder von 16 bis 18 Uhr abgegeben werden. Sollte dieser Termin versäumt werden, sollen die Adventskoffer spätestens am Dienstag, 24. Dezember, bis 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche sein, damit sie pünktlich zu Weihnachten wieder da sein.

Denn in der Kirche warten bereits Schafe, Hirten und Engel auf die beiden, bevor es dann heißt: „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.“ zg

