Eppelheim.Seit 26 Jahren veranstaltet die Kursstufe 1 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) eine große Talentsuche unter dem Titel „Star Search“. In einem von den Schülern gestalteten Programm erwartet die Zuschauer ein spannender Abend voller Sänger, Bands, Tänzer und vielem mehr. Am Ende kürt das Publikum den Sieger. Das Motto der Show bleibt wie jedes Jahr streng geheim und ist eine Überraschung.

Unter der E-Mail-Adresse starsearch.karten.2018@gmail.com kann man Karten reservieren. Darüber hinaus gibt es Karten im Vorverkauf im Foyer des DBG in allen großen Pausen. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder bis einschließlich 17 Jahre und Schüler bis 21 Jahre (Schülerausweis nicht vergessen). Die Einnahmen helfen der Kursstufe 1, ihren Abiball zu finanzieren. „Star Search“ findet am morgigen Freitag, und Samstag, 17. März, in der Rudolf-Wild-Halle, Schulstraße 2, statt. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Sofern noch Karten übrig sind, wird es auch eine Abendkasse geben. In der Pause gibt es Getränke und kleine Snacks. zg