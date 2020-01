Taschen hängen am Ast

Eppelheim.Wer sich am Bücherschrank auf dem Wasserturmplatz ein paar Bücher ausgesucht und gerade keine passende Tragemöglichkeit parat hat, darf sich genauso am neuen Taschenschrank bedienen wie Besucher des Wochenmarktes, die eine Tasche für ihre Einkäufe benötigen. Der wind- und wetterfeste „Taschenschrank“ ist eine Weiterentwicklung des in der Stadtbibliothek vorhandenen Taschenbaumes.

Das neue Serviceangebot der Stadt und wurde auf Wunsch von Bürgermeisterin Patricia Rebmann auf dem Wasserturmplatz installiert und ist rund um die Uhr zugänglich. Der städtische Bauhof wurde mit der Umsetzung der Idee beauftragt. „Wir haben nach einer entsprechend kostengünstigen Lösung gesucht und sind auf einen ausgedienten Spind im Keller des Bauhofs gestoßen“, konnte man von Bauamtsleiter Michael Benda erfahren.

Der alte Spind wurde entsprechend aufgehübscht und aufgestellt. In seinem Format und seiner farblichen Gestaltung wurde er dem öffentlich zugänglichen Bücherschrank auf dem Wasserturmplatz angeglichen. Als Aufhängung für die Ausleihtaschen hat sich der Bauhof etwas Besonderes einfallen lassen: Das Innenleben des Schrankes besteht aus einem passend geschnittenen Baumstamm mit Ästen, an denen man die Einkaufstaschen aufhängen kann. Wer einen Einkaufsbeutel vom Baum nimmt, kann ihn bei nächster Gelegenheit wieder zurückhängen. Die Stadt weist darauf hin, dass der Taschenschrank der Umwelt zuliebe nicht mit Plastiktüten, sondern nur mit nachhaltigen Jute- oder Stofftaschen bestückt werden soll.

Der Wochenmarkt auf dem Wasserturmplatz startet im neuen Jahr am Mittwoch, 8. Januar. Der italienische Feinkoststand, der „Tiroler“ und die „Süße Metzgerei“ sind erst wieder ab dem 15. Januar auf dem Wochenmarkt, gibt die Stadtverwaltung bekannt. Bürgermeisterin Patricia Rebmann und die Marktleute möchten an diesem Termin gemeinsam mit den Besuchern des Wochenmarktes auf das neue Jahr anstoßen. Die Verwaltungschefin und die Marktbeschicker laden daher am Mittwoch, 15. Januar ab 16 Uhr auf ein Glas Sekt auf den Wochenmarkt am Wasserturmplatz ein.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.01.2020