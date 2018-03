Anzeige

Die Seiten unserer Zeitung folgen täglich einem ganz bestimmten Muster. Das haben die cleveren Jung-Reporter bei ihrer Recherche ziemlich schnell herausgefunden. Nun schneiden sie Bilder – absolute Favoriten sind die jubelnden Olympia-Helden – und Textbeiträge aus den Zeitungen der vergangenen zwei Wochen aus. Sogar die Überschriften ändern sie nach ihrem ihren Vorstellungen. Die Zeitungen sollen morgen beim Tag der offenen Tür an der Friedrich-Ebert-Schule verkauft werden.

Auch die Fragen, sie sie mir über meinen Beruf und Alltag als Redakteurin stellen, zeigen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt haben. Meine vier jungen Assistenten Julia, Maral, Sebastian und Simon haben sich freiwillig bereiterklärt, alles mitzuschreiben, was ihre Klassenkameraden von mir wissen wollen. Ganz herzlichen Dank dafür, das habt Ihr toll gemacht!

Leonie interessiert sich dafür, wie lange ich schon in meinen Beruf arbeite. Den übe ich schon mehr als 25 Jahre aus. Lenn fragt: „Wie viele Zeitungen gibt es pro Tag?“ Gedruckt werden täglich 14 925 Exemplare. Und Joana will es noch genauer wissen: „Wie viele Leute lesen die Zeitung?“ Das kann man nicht genau sagen. Oft wird eine Zeitung von mehreren Menschen gelesen. Wir können aber immer nur die Verkaufs- und Abonnementszahlen nachvollziehen.

Fakten und Hintergründe

„Mögen Sie die Zeitung?“, fragt Elmedina. Aber ja! Zum einen mag ich meine Arbeit, besonders wenn sie so viel Spaß macht wie an diesem Vormittag in der 4a der Friedrich-Ebert-Schule, Und zum anderen finde ich es spannend, was in der Zeitung steht – die Fakten und die Hintergründe.

Shahin und Julia sind ist wissbegierig: „Wie geht es, wenn ein Ereignis an einem Tag passiert und es am nächsten schon in der Zeitung steht?“ beziehungsweise: „Wie kann die Zeitung schon am nächsten Tag fertig sein?“ An einer Zeitung arbeiten ja immer viele Leute im Team miteinander. Und wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, geht es auch schneller.

Maral fragt: „Sind die Preise der Zeitung überall gleich?“ Was die Schwetzinger Zeitung betrifft – ja. Und Maja interessiert sich dafür, wie ich zu meinem Job gekommen bin. Das war eigentlich nie eine Frage: Ich habe schon immer gerne geschrieben und ich war neugierig darauf, was Menschen zu erzählen haben. Denn jeder Mensch hat seine eigene spannende Geschichte, die man erzählen kann. Und ich lasse mich gerne überraschen.

Am Ende der Stunde wollen die Viertklässler und ihr Lehrer Mario Wohlfart noch wissen, ob ich mir ein Thema für eine Umfrage vorstellen könnte. Sie haben mir noch verraten, welchen Hintergrund die Frage hat. Nur so viel an dieser Stelle: Es hat mit dem Tag der offenen Tür morgen zu tun.

Aber wenn Sie genau wissen möchten, was es damit auf sich hat, sollten Sie sich einfach überraschen lassen und an der Friedrich-Ebert-Schule vorbeischauen. Es lohnt sich bestimmt!

