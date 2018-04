Anzeige

Eppelheim.In einem gleichsam informativen wie interessanten Vortrag gab der Diplom-Sozialarbeiter und Pädagoge Peter Traub-Martin auf Einladung des Elternbeirates des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) Einblicke in den komplexen Ablauf der Pubertät. So heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Zuhörer erfuhren, welch große Umwandlungsprozesse sich in den Pubertierenden vollziehen und wie sich diese Phase auf die Kinder, Eltern und die ganze Familie auswirkt. Das Gehirn werde zu einer Baustelle, auf der vieles – im Hinblick auf Sozial-, Bindungs- und Moralverhalten – neu überdacht werde, erklärte Referent Traub-Martin.

Das Kind erlebe sich anders in der Familie, unter Freunden und in der Gesellschaft. Oft werde bisher Erlerntes in Frage gestellt und neu erfunden. Der Erziehungsprozess sei mit Eintritt in die Pubertät quasi abgeschlossen, Zeit für die Eltern, die Bilanz ihrer Erziehungsleistung zu ziehen. Pädagoge Traub-Martin konstatierte, dass nun die Loslösung vom Elternhaus einsetze.