Termine stehen fest

Eppelheim.Die Termine für den Schuljahresbeginn des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) für 2020/2021 stehen fest. Die Aufnahmefeier in den fünften Klassen wird am Mittwoch, 16. September, gestaffelt in der Aula unserer Schule stattfinden: Die 5a ist dabei von 9 bis 10 Uhr (Einlass frühestens 8.45 Uhr) dran, die 5b von 11 bis 12 Uhr (Einlass frühestens 10.45 Uhr), die 5c von 14 bis 15 Uhr (Einlass frühestens 13.45 Uhr) und die 5d von 16 bis 17 Uhr (Einlass frühestens 15.45 Uhr).

Die Eltern sollten daran denken, für sich und ihr Kind eine Mund-Nase-Bedeckung dabei zu haben. „Bitte keine Ranzen oder Schulsachen für die Feier mitbringen“, geben die Verantwortlichen in der Pressemitteilung als Order aus.

Tage zum Kennenlernen

Am Donnerstag, 17., Freitag, 18., und Montag, 21. September, werden für die neuen Fünftklässler sogenannte Kennenlerntage an der Schule von 8 bis 13 Uhr sein. Ab Dienstag wird dann Unterricht nach Stundenplan sein.

Die Klassen 6 bis 10 werden ab Montag, 14. September, ab 7.45 Uhr Unterricht haben. In der ersten und zweiten Unterrichtsstunde werden Klassenlehrerstunden stattfinden. Das Klassenzimmer wird durch Aushang im Foyer angegeben sein.

Die Kursstufe 1 trifft sich am ersten Schultag im Raum 052, die Kursstufe 2 in der Aula. Von 7.45 bis 9.20 Uhr werden die Kursstufenschüler dort über Neuerungen und über die Abläufe im Kurssystem informiert.

Alle Schüler benötigen eine Mund-Nase-Bedeckung und eine „Corona-Unbedenklichkeitserklärung“. Dazu wird es noch ein Formular des Kultusministeriums geben, das per E-Mail von der Schule an die Eltern verschickt wird und von der Schulhomepage heruntergeladen werden kann, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg

