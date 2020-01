TG Birkighöfe profitiert vom Heimvorteil

Fabienne Böckmann hat den Heimvorteil eindrucksvoll zu ihren Gunsten genutzt. Die Dressurreiterin der TG Birkighöfe Eppelheim gewann beim Dreikönigsturnier am Donnerstag mit „Lilienhofs Donelli“ die Dressurprüfung Klasse L*, wurde Zweite in der Dressurprüfung Klasse L auf Trense und schnappte sich auch am zweiten Turniertag einen zweiten Platz in der L-Dressur auf Kandare. „Mit der Bilanz bin

