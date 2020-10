Thomas Strobl: Landesbehörden müssen das Recht vollziehen

Eppelheim.Die Abschiebung der Familie Gürel im September hat für einige Reaktionen gesorgt (wir berichteten). Landtagsabgeordneter Daniel Born (SPD) hat in einem Brief an Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) seine Kritik geäußert. Nun hat er Antwort erhalten:

„Nach ihrer Einreise in die Bundesrepublik 2018 stellte die Familie einen Asylantrag, welcher durch das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als unbegründet abgelehnt wurde. Auch die hiergegen gerichteten Rechtsmittel blieben ohne Erfolg. Daraus ergibt sich die Ausreisepflicht der abgelehnten Asylbewerber. Die Verfolgungslage im Herkunftsland wird dabei berücksichtigt. Das Land hat hierbei keine eigene Prüfungs- und Entscheidungskompetenz“, schreibt Strobl.

Grundsätzlich gelte: Wenn Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig sind, sie ihrer gesetzlichen Pflicht zur freiwilligen Ausreise jedoch nicht innerhalb der Frist nachkommen und keine Abschiebungshindernisse vorliegen, ist die Aufenthaltsbeendigung zwangsweise durchzuführen. Hierzu sind die Länder durch das Aufenthaltsgesetz verpflichtet. „Gleichwohl geht jeder zwangsweisen Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer eine individuelle Prüfung voraus, ob die konkrete Situation eine Abschiebung zulässt oder ob aus humanitären Gründen eine Legalisierung des Aufenthalts erfolgen kann. Im vorliegenden Fall bestand jedoch keine Rechtsgrundlage für einen weiteren Verbleib der Familie“, so Strobl.

Keine Duldungsgründe

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wegen nachhaltiger Integration scheiterte an den Voraussetzungen, insbesondere an der erst kurzen Aufenthaltsdauer der Familie im Bundesgebiet. Auch lagen keine Duldungsgründe vor. Zwar wurde für Gülay Gürel ein Antrag auf Ausbildungsduldung gestellt, dieser war jedoch abzulehnen, da der Ausbildungsvertrag erst nach der Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen vorgelegt worden war. Eine Abholung der Betroffenen in den frühen Morgenstunden lässt sich nicht immer vermeiden. Abschiebungen sollen so durchgeführt werden, dass die Betroffenen nicht mehr belastet werden, als dies erforderlich ist. Bei der Planung und Durchführung bestehen aber Bedingungen, auf welche die Landesbehörden keinen Einfluss haben, wie Flugzeiten. Zudem handelt es sich bei einer Abschiebung um eine Maßnahme des unmittelbaren Zwanges. Auch sollen die Betroffenen bei Ankunft im Zielland die Möglichkeit haben, noch am selben Tag ihren Zielort zu erreichen und notwendige Behördengänge erledigen zu können.

„Es ist mir bewusst, dass diese Antwort nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend sein mag. Gleichwohl muss ich auch um Verständnis für die Landesbehörden bitten, die das Recht zu vollziehen haben“, so Strobl abschließend. Born kommentiert dies so: „Die Antwort von Strobl schockiert mich als Demokrat und als Christ. Wie kann man eine nächtliche Abschiebung als weniger belastend darstellen? Wie kann man einen Ausbildungsvertrag nicht in den Ermessensspielraum einbeziehen?“ zg

