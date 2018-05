Anzeige

Eppelheim.Auf ein großartiges und ergreifendes Mysterienspiel durften sich die Besucher der Reihe „Musik in der Josephskirche“ freuen. Die Frauenkantorei Eppelheim hatte mit der Kantorei Fellbach das szenische Singspiel „Ordo Virtutum“ einstudiert. Die Gesamtleitung hatten Thilo Frank und Otmar Wiedenmann-Montgomery inne. Die musikalische Begleitung auf dem historischen Portativ übernahm Ursula Wilhelm.

Das einstudierte Hauptwerk stammt aus der Feder der bis heute vielgeachteten Klostergründerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und Universalgelehrten Hildegard von Bingen (1098 bis 1179). Sie gilt als erste Vertreterin der deutschen Mystik des Mittelalters. Neben Religion, Medizin, Pflanzenkunde, Ethik und Kosmologie befasste sie sich in ihren Werke auch mit der Musik. Ihre visionären musikalischen Werke und Gesänge sind ein theologisches Gesamtkunstwerk, das seinesgleichen sucht.

Dramatische Inszenierung

Mit dem „Ordo Virtutum“, dem „Spiel der Kräfte“, schuf sie das erste schriftlich überlieferte Mysterienspiel Europas. Ihre Liebe am Gestalten und ihre Ader für dramatische Inszenierungen wird in diesem szenischen Spiel deutlich. In ihrem „Ordo Virtutum“ geht es um die Ordnungen (Ordo) und Regeln, nach denen die Welt funktioniert. Die „Virtutes“, die Tugenden, sind bei Hildegard von Bingen sowohl göttliche Kräfte als auch menschliche Haltungen, denen man immer wieder in ihrem Werk begegnet.