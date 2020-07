Über Felder und Biotope

Eppelheim.Was sind wichtige Ziele einer grünen Stadtpolitik für die nächsten Jahre? Und was kann Landespolitik dazu beitragen? Diesen Fragen stellen sich die Eppelheimer Grünen bei einer politischen Radtour am Sonntag, 26. Juli, von 11 bis 13 Uhr zu ausgewählten Zielen in der Eppelheimer Gemarkung.

Die Grünen-Stadträte informieren und stellen sich den Fragen der Teilnehmer. Dr. Andre Baumann, frisch gekürter Grünen-Landtagskandidat, gibt Einblick in die Landespolitik und beantwortet Fragen zum grünen Wahlprogramm zur Landtagswahl.

Die Rundfahrt startet um 11 Uhr an der Brücke an der Leonie-Wild-Straße und führt über die Felder und Biotope im Süden und die Stadtmitte bis zum Gewerbegebiet im Norden. Gegen 13 Uhr gibt es Gelegenheit zum Austausch bei einem gemeinsamen Mittagessen in der DJK-Gaststätte, Boschstraße 10, Eppelheim.

Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen. Teilnehmer – auch am Mittagessen – melden sich Corona-bedingt bitte bis Samstag 24. Juli, 15 Uhr, unter ortsverband@gruene-eppelheim.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.07.2020