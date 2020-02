Überraschung hinter jeder Tür

Eppelheim.Der Valentinstag war dieses Mal ein besonderer Tag am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG). Morgens verteilten die Mädchen und Jungen der Schülermitverantwortung (SMV) in den Klassen Valentinsherzen, die Schüler einander geschrieben hatten und am späten Nachmittag öffnete das Gymnasium seine Pforten zum Tag der offenen Tür. Ein mit Liebe zusammengestelltes Programm erwartete die zahlreichen Besucher: Die SMV bot Valentinscocktails an und im Zimmer der Hausaufgabenbetreuung konnten Valentinsgeschenke gebastelt werden.

Zur Eröffnung stellte Schulleiter Thomas Becker den Eltern der zukünftigen Sextaner das DBG mit seinem sprachlichen, naturwissenschaftlichen und musischen Profil vor, während die Sprösslinge bei einer Rallye das Gebäude erkundeten. Hinter jeder Tür wartete eine Überraschung: Im Trakt der Naturwissenschaften konnten bei den Biologen Achatschnecken gestreichelt werden, die Physiker zeigten eine spannende Show zum Phänomen des Luftdrucks und die Chemiker begeisterten mit Zaubereien aus Harry Potters Welt.

Im Mathezimmer gab es Knobeleien zu lösen und im Informatikraum durften Computerspiele gespielt werden. Die Schulsanitäter schminkten täuschend echte Wunden und bei den Künstlern wurden Buttons gebastelt. Kunstfertig waren ebenfalls die Vorführungen der Musiker, die das Schulhaus mit Gesang und Jazzklängen erfüllten.

Kreativität der Theater-AG

Ihre Kreativität zeigten auch die verschiedenen Theater-AG, sie boten Ausschnitte aus ihren neuesten Inszenierungen. Für die Verköstigung der Gäste sorgte der Freundeskreis des DBG mit einem Elterncafé. Wer es herzhaft mochte, kam ins Lateinzimmer, wo eine Kräuter-Knoblauch-Creme nach römischer Art von Schülerhand im Mörser gestößelt wurde. Auch bei den Franzosen gab es Spezialitäten aus dem Nachbarland zu essen. Im Englisch- und Spanischzimmer wurde gezeigt, wie iPads im Sprachunterricht genutzt werden können. Ein großer Schachturm sorgte vor dem Zimmer der Schach-AG für Aufsehen und im Erdkunde-Raum erfuhr man Wissenswertes über unser Bundesland.

Wer Bewegung brauchte, konnte sich im Sportzimmer austoben. Für die Besucher verging die Zeit wie im Fluge und sie verließen bei Schließung der Pforten mit vielen bunten Eindrücken das gastfreundliche Gymnasium.

Die künftigen Fünftklässler können am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. März, jeweils von 8 bis 12.30 und von 14 bis 16 Uhr, im Sekretariat angemeldet werden. Um Wartezeiten zu reduzieren, sollte vorab das Online-Anmeldeformular auf der Homepage des DBG ausgefüllt werden. Ein Termin für die Anmeldetage kann im Sekretariat telefonisch vereinbart werden. uf/zg

