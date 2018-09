Umwege sind manchmal gut

Eppelheim.Das Theater vom Rabenberg kommt mit einer turbulenten Geschichte rund um Rabe Socke nach Eppelheim. Das Figurentheaterstück findet am Freitag, 28. September, um 16 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt.

Turbulente Ereignisse sind sicher, wenn der kleine Rabe Socke mit der rot-weiß geringelten Socke am linken Fuß auf der Bühne erscheint. Der kleine Vogel soll eine dringende Nachricht von Frau Dachs an die Eule überbringen. Doch auf dem Weg gibt es so viele Dinge zu entdecken, dass ihm die Zeit davonläuft. Ob er es trotzdem noch schafft, rechtzeitig bei der Eule anzukommen und wie ihm seine Trödelei noch zugutekommt, zeigt das Theater vom Rabenberg.

Handgemalte Kulissen

Die markanten Figuren und die handgemalten Kulissen lassen ein Erlebnis für die kleinen, aber auch für die großen Zuschauer entstehen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert etwa 45 Minuten. Karten gibt es für 7 Euro an der Tageskasse 30 Minuten vor Beginn. zg

