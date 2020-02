Unfallfahrer mit 1,7 Promille unterwegs

Eppelheim.Über 1,7 Promille hatte ein Mazda-Fahrer intus, der am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr in der Richard-Wagner-Straße einen Unfall gebaut hatte. Seinen Angaben zufolge musste er wegen eines entgegenkommenden Radfahrers ein Ausweichmanöver starten, berührte dabei jedoch einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A 3.

Der Geschädigte, der durch die Unfallgeräusche aufmerksam geworden war, kam aus seinem Haus und stellte den Verursacher zur Rede. Der übergab seine Daten und entfernte sich dann vom Unfallort. Die Polizeibeamten suchten die Wohnanschrift des Mazda-Fahrers auf und stellten bei dem Gespräch Alkoholgeruch fest. Nach einem positiven Testergebnis folgten Blutprobe und Einbehaltung des Führerscheins. An Mazda und Audi entstand ein Schaden von je 3000 Euro. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020