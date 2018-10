„Unser Beitrag zum Frieden in Europa“

Eppelheim/Berlin.25 Jahre Moskau-Austausch: Das war in der Hauptstadt eine Ehrung wert. Seit dem Jahr 1993 gibt es den Schüleraustausch mit Moskau am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG). Dieser von engagierten Kollegen vor 25 Jahren ins Leben gerufene außergewöhnliche Schüleraustausch erfuhr nun anlässlich des deutsch-russischen Jahres eine Würdigung durch das Auswärtige Amt in Berlin.

Die gebürtige Russin und Lehrerin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Dr. Elena Stepanova, die den Austausch gegenwärtig betreut, nahm die offizielle Danksagungsurkunde aus den Händen des ehemaligen Ministerpräsidenten und Vorstandsvorsitzenden des Deutsch-russischen Forums, Matthias Platzeck, in der Hauptstadt entgegen.

Dabei ist auch nach 25 Jahren ein Ende des Austausches noch lange nicht in Sicht: Auch in diesem Schuljahr ist es geplant, dass Schüler von dem Moskauer Gymnasium Nr. 1253, an dem die Jugendlichen auch Deutsch lernen, nach Eppelheim kommen. Im Juni 2019 werden die russischen Austauschpartner am DBG zu Gast sein – parallel mit den amerikanischen Schülern, die anlässlich des USA-Austauschs des DBG zu Besuch in Eppelheim sind.

Echte Völkerverständigung

Auf diese „Dreiecksbegegnung“ zwischen Deutschen, Russen und Amerikanern freuen sich die verantwortlichen Lehrer bereits sehr, da hier echte Völkerverständigung stattfinden kann, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums. Der Gegenbesuch der Bonhoeffer-Gymnasiasten in der russischen Hauptstadt Moskau ist dann für den September nächsten Jahres anvisiert.

Elena Stepanova betont, dass ihr die Schulpartnerschaft mit ihrem Heimatland gerade angesichts der aktuellen politischen Lage und der historischen Verantwortung Deutschlands besonders wichtig sei und sagt: „Die Freundschaften, die beim Austausch geknüpft werden, bleiben oft auch über die schulischen Grenzen hinweg bestehen. Das ist unser ein Beitrag zum Friedensprozess in Europa.“ zg

