Unsterbliche Songs auf dem Saxofon

Eppelheim.Die Veranstaltung „Meilensteine live!“ ist ein Musikgenuss, heißt es in einer Pressemitteilung. Stefan Gebert aus der Radio-Regenbogen 2-Morgensendung „Kickstart“ erzählt live auf der Bühne, wie es zu berühmten und unsterblichen Songs gekommen ist, er greift dabei auch zum Saxofon und singt. Frank Steuerwald ist der Pianoman an seine Seite. Gebert und Steuerwald sind als Duo „Hey Babe!“ seit über zwei Jahrzehnten eine Größe auf den Rockbühnen. Sie bringen Songs von Supertramp, Elton John über Sting, Foreigner und Santana bis zu Robbie Williams und Coldplay mit.

Am heutigen Freitag sind sie um 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle zu Gast. Eintrittskarten gibt es noch an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 19 Euro. An diesem Abend ist freie Platzwahl im Kultursaal. Einlass ist um 19.30 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018