Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Eppelheim.Ein 38-Jähriger ist am Mittwochnachmittag alkoholisiert mit seinem Auto durch die Rathenaustraße gefahren und hat einen Verkehrsunfall mit einem dort abgestellten Fahrzeug verursacht. Gegen 16.20 Uhr erfasste der Fiat-Fahrer nach Angaben der Polizei vermutlich aufgrund seiner Fahruntüchtigkeit den geparkten Mercedes der Geschädigten. Die 48-jährige Besitzerin der C-Klasse befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Fahrzeug. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von ungefähr 1,4 Promille. Daraufhin räumte er ein, dass er rund fünf Minuten vor Fahrtantritt ein Bier getrunken habe. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.01.2021